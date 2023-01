Ο Βρετανός ηθοποιός Τζούλιαν Σαντς ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους δύο πεζοπόρους που αγνοούνται από την περασμένη εβδομάδα στα βουνά Σαν Γκάμπριελ, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ.

Την εξαφάνιση του Τζούλιαν Σαντς, 65 ετών, δήλωσε φίλος του την περασμένη Παρασκευή.

Ο άσχημος καιρός καθυστέρησε τις έρευνες

Το Σαββατοκύριακο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Νότια Καλιφόρνια καθυστέρησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του ηθοποιού, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 150 κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των «The Killing Fields», «A Room with a View» και «Arachnophobia».

Όταν εξαφανίστηκε, ο ηθοποιός πιστεύεται ότι βρισκόταν κάπου στο δημοφιλές μονοπάτι Baldy Bowl Trail, το οποίο οδηγεί στην ψηλότερη κορυφή της οροσειράς Σαν Γκάμπριελ.

Η οικογένεια του αγνοούμενου σταρ του κινηματογράφου ανέφερε ότι έκανε αυτό που αγαπούσε περισσότερο όταν εξαφανίστηκε και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που είχε στείλει στον εγγονό του, στις οποίες εμφανίζεται να κάνει ορειβασία στις ελβετικές Άλπεις.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με εκπροσώπους των τοπικών Αρχών να αναφέρουν ότι δεν υπάρχει «αυστηρή προθεσμία» για τον τερματισμό της αποστολής.

Ποιος είναι ο Τζούλιαν Σαντς

Ο Τζούλιαν Ρίτσαρντ Μόρλεϋ Σαντς (Julian Richard Morley Sands, γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1958) είναι Άγγλος ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως οι Κραυγές στη σιωπή, Δωμάτιο με Θέα, Warlock και Αραχνοφοβία. Στην τηλεόραση είναι γνωστός για τους μικρούς ρόλους του ως Βλαντίμιρ Μπιέρκο και Τζορ-Ελ στις δημοφιλείς σειρές 24 και Σούπερμαν: Τα Χρόνια της Νιότης, αντιστοίχως.

Ο Σαντς άρχισε τη σταδιοδρομία του εμφανιζόμενος σε μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως οι Oxford Blues (1984) και Κραυγές στη σιωπή (1984). Είχε επίσης ένα «πέρασμα» (cameo) στον ρόλο ενός Έλληνα στρατιώτη στην τηλεοπτική προσαρμογή τού The Box of Delights από το BBC το ίδιο έτος. Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήταν στη ρομαντική ταινία τού 1985 film Δωμάτιο με Θέα. Παρακινούμενος από την επιτυχία αυτής της ταινίας (όπως και του Γκόθικ του Κεν Ράσελ), ο Σαντς αποφάσισε να μεταναστεύσει στο Χόλυγουντ και να επιδιώξει σταδιοδρομία στον αμερικανικό κινηματογράφο.

Ο πρώτος σημαντικός του ρόλος

Ο πρώτος του σημαντικός ρόλος εκεί ήταν του πρωταγωνιστή μάγου στην ταινία τρόμου Warlock (1989). Επίσης έπαιξε τον ρόλο του Λιστ στην ταινία Ερωτική έμπνευση (1991), τον ρόλο του Υβ Κλοκέ στο Γυμνό γεύμα του Κρόνενμπεργκ (1991) και μεγάλους ρόλους στα έργα Αραχνοφοβία (1990), Τεμαχίζοντας την Ελενα (1993) και Αφήνοντας το Λας Βέγκας (1995). Ακόμα, τον ομώνυμο ρόλο στην κινηματογραφική εκδοχή του Φαντάσματος της Όπερας (1998). Πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τζάκι Τσαν στην κωμική περιπέτεια Το Μαγικό Μενταγιόν (2003).

Στην τηλεόραση ο Σαντς ήταν η φωνή του Βαλμόντ στις Περιπέτειες του Τζάκι Τσαν (κινούμενα σχέδια) τις δύο πρώτες σεζόν και ο Ντόσι των Όρι στο Stargate SG-1, 9η και 10η σεζόν (ένας ρόλος τον οποίο επανέλαβε στην ταινία Stargate: the Ark of Truth). Επίσης, έπαιξε έναν πανεπιστημιακό καθηγητή στη δραματική τηλεοπτική σειρά The L Word το 2004, ενώ το 2001 είχε πρωταγωνιστήσει στη μίνι-σειρά τού Στίβεν Κινγκ Rose Red και στην αντίστοιχη σειρά του 2002 Ναπολέων, στον ρόλο του Μέττερνιχ.

Μικροί αλλά σημαντικοί ήταν οι ρόλοι του ως τρομοκράτης Βλαντίμιρ Μπιέρκο και Τζορ-Ελ (ο βιολογικός πατέρας του Σούπερμαν) στις γνωστές σειρές 24 και Σούπερμαν: Τα Χρόνια της Νιότης, αντιστοίχως. Το 2012 έπαιξε τον Α. Γουέσλεϋ σε επεισόδιο της δραματικής τηλεοπτικής σειράς Person of Interest.

Ο Σαντς ήταν υποψήφιος για το βραβείο για «Outstanding Solo Performance» στα 58α Ετήσια Drama Desk Awards (2013).

Το 2011 ο Σαντς εμφανίσθηκε στο θρίλερ μυστηρίου Το Κορίτσι με το Τατουάζ, στον ρόλο του Χένρικ Βάνγκερ. Στις 26 Απριλίου 2013 ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Dexter.