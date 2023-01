Η Ρωσία απελευθέρωσε τον βετεράνο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, Τέιλορ Ντάντλεϊ, ο οποίος κρατούνταν στο Καλίνινγκραντ επί εννέα μήνες, ανακοίνωσε ο διαπραγματευτής και πρώην πολιτικός των ΗΠΑ, Μπιλ Ρίτσαρντσον.

Ο Ντάντλεϊ κρατείτο από τον Απρίλιο του 2022 και ήταν ένας από τους πολλούς κρατούμενους Αμερικανούς που ο Ρίτσαρντσον και οι αμερικανικές αρχές επεδίωκαν να απελευθερώσουν.

Σύμφωνα με το CNN, ο Ντάντλεϊ είχε περάσει στο Καλίνινγκραντ (που βρίσκεται μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας) από την Πολωνία όπου είχε παρακολουθήσει ένα μουσικό φεστιβάλ, προσθέτοντας ότι «δεν είναι σαφές γιατί πέρασε τα σύνορα».

«Νωρίτερα σήμερα, οι ρωσικές αρχές άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό πολίτη Τέιλορ Ντάντλεϊ, έναν 35χρονο βετεράνο του Πολεμικού Ναυτικού, πέρα από τα πολωνικά σύνορα στον κυβερνήτη Μπιλ Ρίτσαρντσον», σύμφωνα με τη δήλωση του εκπροσώπου για την οικογένεια Ντάντλεϊ/ΒανΚόναντ, Τζόναθαν Φρανκς.

🚨Today, the Russian govt released my client, Taylor Dudley, a Navy vet, cross the Polish border to @GovRichardson.

For every case in the @JamesFoleyFund count that is public, there are 3 that aren’t, and this is one of those cases. pic.twitter.com/Mlv7tr0YJx

— Jonathan Franks (@jonfranks) January 12, 2023