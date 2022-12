To MadWalk επιστρέφει για 12η χρονιά, στις 13 Δεκεμβρίου στο TAE KWON DO και με αποκλειστική μετάδοση στη συχνότητα του MEGA, στις 23 Δεκεμβρίου, και υπόσχεται μια λαμπερή βραδιά που συνδυάζει τη μουσική με τη μόδα.

Από τη βραδιά, αναμφίβολα, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η απόλυτη Ελληνίδα star! Η Άννα Βίσση επιστρέφει στην πασαρέλα του MadWalk 2022 by Serkova με ένα grand finale του show με τρία τραγούδια: Το αγαπημένο «Αίμα», το ολοκαίνουργιο «Γκαζόζα» με τη συμμετοχή γνωστών influencers για πρώτη φορά επί σκηνής, ενώ θα κλείσει με το «Αγάπη Υπερβολική» σε remix, με τη συμμετοχή του ​iLLEOo.

Τελευταία της εμφάνιση στο MadWalk είχε γίνει το 2014, τότε ξανά στο closing act της βραδιάς, με τους Wedding Singers!

To styling της Άννας Βίσση για τη μεγάλη βραδιά έχει αναλάβει η κόρη της Σοφία Καρβέλα, η οποία ταξίδεψε από τη Αμερική γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο.

Το σίγουρο είναι ότι η εν λόγω εμφάνιση θα συζητηθεί…

Το MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music Project, Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο TAE KWON DO με πολλές εκπλήξεις και παρουσία κοινού. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Μαριέττα Χρουσαλά. Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται.