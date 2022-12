Το Madwalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project, ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, έρχεται για 12η συνεχόμενη χρονιά και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο MEGA σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

To MadWalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project, το μεγαλύτερο fashion event στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο TAE KWON DO παρουσία κοινού. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Μαριέττα Χρουσαλά. Τη βραδιά ανοίγει ο DJ Αντώνης Δημητριάδης δίνοντας τον παλμό με ένα δυναμικό set.

Μοναδικές εκπλήξεις, πρωτότυπα acts, λαμπερά catwalks από δημοφιλείς καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού μαζί με τις πρωτοποριακές δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands έρχονται στο εντυπωσιακό σκηνικό του MadWalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project.

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: Atelier Loukia, Celia Kritharioti, Dante, Lena Katsanidou, Maison Faliakos, Nadia Rapti, Parthenis, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos και τα fashion brands: 5226 by Celia Kritharioti, adidas, answear.gr, Jack & Jones, MOUTAKI, Pandora, Pink Woman, Rich Girl Boudoir.

Στη σκηνή θα βρεθούν οι: Μαρία Μπεκατώρου, DJ Αντώνης Δημητριάδης, Alcatrash, Danae Livieratou, Daphne Lawrence, Dat Lilly, Demy, FY, good job nicky, Josephine, Kid Moxie, KINGS, Klavdia, Leon of Athens, Marseaux, Mc Daddy, Mente Fuerte, Stefania, Αναστασία, Δήμος Αναστασιάδης, Έλλη Κοκκίνου, Καλομοίρα, Τάνια Μπρεάζου.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, o Σάκης Ρουβάς, η ΤΑΜΤΑ και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα παρουσιάσουν special acts. Στο Grand Finale η Άννα Βίσση.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το Madwalk 2022 by Serkova-The Fashion Music Project συνεχίζεται στο www.madwalk.gr

MADWALK 2022 BY SERKOVA

THE FASHION MUSIC PROJECT

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA