Σε πανηγυρικούς τόνους, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σχολίασε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ να αφαιρεθούν πλήρως από το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό τα άρθρα που έθεταν περιοριστικούς όρους στην πώληση F16 στη γειτονική χώρα.

Παραβλέποντας το μήνυμα του Κογκρέσου προς την Άγκυρα να σταματήσει τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, ο Τσαβούσογλου, σε μήνυμά του που μετέδωσε η Γενί Σαφάκ, εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την αγορά από την Τουρκία αμερικανικών F-16.

Διαβάστε επίσης: Τουρκία: Πανηγυρίζει ο Τύπος για τα αμερικανικά F-16 – «Δεν υπάρχουν πλέον όροι αγοράς»

«Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για τα F 16, συνεχίζονται με εποικοδομητικό τρόπο», είπε ο Τσαβούσογλου και συνέχισε: «Τονίστηκε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα F-16. Είπαν ότι αυτό είναι επίσης επωφελές για το ΝΑΤΟ. Χαιρετίζουμε τις εξελίξεις και την απόφαση για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ». Κατέστησε παράλληλα, σαφή την ανυπομονησία της γείτονος, λέγοντας: «Πρέπει να τελειώσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατό και ο νόμος πρέπει να εγκριθεί».

#URGENT Turkish foreign minister welcomes final text of US defense budget that excludes conditions on F-16 purchase, calling it positive move pic.twitter.com/LrIkB6gymt

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 7, 2022