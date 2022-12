Καθώς πλησιάζουν σιγά σιγά τα Χριστούγεννα, ένας οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη σκέφτηκε να φέρει το κλίμα των γιορτών… μέσα στο λεωφορείο.

Στόλισε με λαμπάκια, γιρλάντες, Αλεξανδρινό, μικρούς Αγιοβασίληδες και ένα μικρό Χριστουγεννιάτικο δέντρο το λεωφορείο του προσπαθώντας με αυτόν τον ευφάνταστο τρόπο να φέρει το κλίμα των γιορτών στις καρδιές των επιβατών ελπίζοντας εκείνοι με τη σειρά τους να το σεβαστούν.

Όποιος επιβάτης μπαίνει μέσα ακούει επίσης και χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως «Let it Snow», «Jingle Bells», «All I want for Christmas is you»

Δείτε το βίντεο: