Χαμός επικρατεί τις τελευταίες μέρες στα social media με αφορμή την πρόσφατη καμπάνια «Gift Shop» του Balenciaga, που δείχνει παιδιά να ποζάρουν κρατώντας τσάντες με αρκουδάκια στολισμένα με BDSM αξεσουάρ.

Και μπορεί ο κορυφαίος οίκος μόδας, μετά τον σάλο που προκλήθηκε να ζήτησε συγγνώμη και να απέσυρε τις διαφημίσεις, οι χρήστες του TikTok και του Twitter παραμένουν εξαγριωμένοι.

Το #cancelBalenciaga έχει πάρει φωτιά και συνεχίζει να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των trends. Μόνο στην πλατφόρμα δημιουργίας και κοινοποίησης βίντεο μετρά πάνω από 33Μ προβολές, με τους TikTokers να εκφράζουν την απέχθειά τους και να τονίζουν ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη καμπάνια.

«Κάποτε αγαπούσα αυτή τη μάρκα, αλλά δεν θα την υποστηρίξω ποτέ ξανά», «Η ασφάλεια των παιδιών δεν είναι παιχνίδι», «Είμαι αηδιασμένη με την καμπάνια», είναι μόνο κάποια από τα σχόλιά τους την ώρα που καίνε τα παπούτσια τους, καταστρέφουν τις τσάντες τους και σκίζουν τα ρούχα τους.

Εκρηκτικό είναι το κλίμα και στο Twitter. Oι επικριτές κατακεραυνώνουν τις φωτογραφίες και εκφράζουν την οργή τους.

«Νόμιζα ότι οι άνθρωποι τρολάρουν, αλλά όχι. It’s real. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που ο Balenciaga έφυγε από το Twitter. Δεν θέλουν να λογοδοτήσουν. Ναι, αυτά είναι παιδιά που κρατούν αρκουδάκια ντυμένα με σαδομαζοχιστικά ρούχα», έγραψε ένας χρήστης.

Πολλοί παρατήρησαν επίσης δικαστικά έγγραφα που αναφέρονται σε «παιδικό πορνό» και τα οποία περιλαμβάνονται στην εκστρατεία, ενώ άλλοι τα έβαλαν και με την Κιμ Καρντάσιαν, που είναι η μούσα του creative director του οίκου, Demna Gvasalia.

the brand «Balenciaga» just did a uh….. interesting… photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about ‘virtual child porn’

normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s

— shoe (@shoe0nhead) November 21, 2022