Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, το teen idol της δεκαετίας του ’90, είναι σήμερα 50 ετών και βιώνει μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Πριν από έναν χρόνο η ηθοποιός διαγνώστηκε με την εκφυλιστική νόσο της σκλήρυνσης κατά πλάκας και τώρα, ένα χρόνο μετά, μιλά για πρώτη φορά για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή και η καθημερινότητά της και πώς διαχειρίζεται την ασθένειά της.

Για πρώτη φορά η Κριστίνα έμαθε από τι πάσχει τον Αύγουστο του 2021, ενώ γύριζε την τρίτη και τελευταία σεζόν της σκοτεινής κωμωδίας του Netflix «Dead to Me».

Αναγκαστικά διέκοψε τα γυρίσματα για 5 μήνες – για να ξεκινήσει θεραπεία – και όταν επέστρεψε στα πλατό ήταν ήδη αρκετά προχωρημένη η νόσος – τόσο που χρειαζόταν αναπηρικό καροτσάκι για να κινηθεί.

Τώρα, καθώς η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου, η ηθοποιός μίλησε στους New York Times.

«Είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος θα με δει όπως είμαι. Έχω βάλει σχεδόν 20 κιλά, δεν μπορώ να περπατήσω χωρίς μπαστούνι. Θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν ότι τα γνωρίζω πολύ καλά όλα αυτά» είπε.

Μάλιστα έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, με αφορμή το Halloween, όπου για πρώτη φορά δείχνει τον πραγματικό εαυτό της σήμερα, ενώ οι φίλοι της την κρατούν αγκαλιά.

You don’t know sexy until you are sexy. Happy Halloween! pic.twitter.com/AS8qGVgzUQ

— christina applegate (@1capplegate) November 1, 2022