Εικόνες αποκαλύψεις μετά το καταστροφικό – και ίσως φονικό – πέρασμα του κυκλώνα Ίαν από τις ακτές της Φλόριντα. Ο Ιαν χτύπησε τις ακτές της νοτιοδυτικής Φλόριντα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια, αφήνοντας 2 εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι και προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Ανάμεσα στις εικόνες καταστροφής, δέος προκαλεί και το σκηνικό στον Κόλπο της Τάμπα, όπου ο τυφώνας Ιαν «ρούφηξε» όλο το νερό και άδειασε τη θάλασσα, αποκαλύπτοντας τον βυθό.

Τα νερά «τραβήχτηκαν» λίγο πριν φτάσει στη στεριά ο Ίαν με ανέμους που έφταναν τα 241 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο Ιαν «ξέρασε» στη συνέχεια τη θάλασσα στη στεριά ενώ με τις πλημμύρες μέχρι και καρχαρίες κολυμπούσαν στους δρόμους του Φορτ Μάγιερς, δίπλα στα εγκλωβισμένα αυτοκίνητα.

Δείτε βίντεο:

Strange sight. 😳 #HurricaneIan has sucked water out of the Tampa Bay. This is similar to what happened during Irma 5 years ago. pic.twitter.com/NWHiC68uGD — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) September 28, 2022

Hurricane Ian took all the water out of Tampa Bay because climate change is a hoax and these storms are absolutely not getting stronger, more frequent, and more devastating each year. pic.twitter.com/2uP12gAzin — Andrew Wortman 🏳️‍🌈🇺🇸 (@AmoneyResists) September 28, 2022

Reminiscent of a tsunami, #HurricanIan is so strong it is literally sucking water out to sea and exposing the sea floor in Tampa Bay. 🎥@jordansteele pic.twitter.com/VCFx3sDlO1 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022