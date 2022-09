Ισχυροί άνεμοι και βροχές έπληξαν τη Φλόριντα σήμερα Τετάρτη αφού ο τυφώνας Ίαν ενισχύθηκε σε επίπεδο οριακό κάτω από την ισχυρότερη κατηγορία 5, απειλώντας να προκαλέσει «ολέθριες» καταστροφές στη νότια πολιτεία των ΗΠΑ.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για μια διαφαινόμενη καταστροφή που συμβαίνει μία φορά ανά γενιά, με απειλητικά κύματα θυέλλης, εκτεταμένες πλημμύρες και τρομακτικούς ανέμους.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανέφερε στην τελευταία του προειδοποίηση ότι το «εξαιρετικά επικίνδυνο μάτι του Ίαν (κινείται) προς την ξηρά» φέρνοντας διατηρούμενους ανέμους 155 μιλίων (249 χιλιομέτρων) την ώρα, μόλις 2 χλμ./ώρα την ώρα κάτω από την κατηγορία 5 – την ισχυρότερη στην κλίμακα Saffir-Simpson – με ριπές που φτάνουν τα 305 χλμ./ώρα.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν υποχρεωτική εντολή εκκένωσης σε δώδεκα παράκτιες κομητείες της Φλόριντα, ενώ σε αρκετές άλλες συνιστάται εθελοντική εκκένωση.

«Ο Ίαν έχει ενισχυθεί σε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο τυφώνα κατηγορίας 4», ανέφερε το NHC προειδοποιώντας για «καταστροφικά κύματα θυέλλης, ανέμους και πλημμύρες».

Καθώς αναμένεται να πέσει βροχή έως και 61 εκατοστά σε τμήματα της λεγόμενης Ηλιόλουστης Πολιτείας, και κύματα θυέλλης που μπορεί να φτάσουν τα 3,6 έως 5,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, οι αρχές προειδοποιούσαν για συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

«Πρόκειται για μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση», προειδοποίησε το NHC.

Hurricane #Ian hit Cuba and is now a deadly threat to Florida.

Typhoon #Noru caused devastation in Philippines and Viet Nam.

Tropical cyclones are major killers. Climate change increases their impact.

We can save lives through #EarlyWarningEarlyAction

⤵️https://t.co/rrFzf367Gx pic.twitter.com/TBA9fxf3s0

— World Meteorological Organization (@WMO) September 28, 2022