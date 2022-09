Ένας από τους μεγαλύτερους τυφώνες που έπληξαν ποτέ την Ιαπωνία έφτασε στο νότιο νησί Κιούσου, ενώ σουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Ο τυφώνας Νανμαντόλ έφερε ανέμους ταχύτητας τουλάχιστον 180 χλμ. την ώρα και σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να πέσουν 500 χιλιοστά βροχής την Κυριακή και τη Δευτέρα, μεταδίδει το BBC.

Αναμένονται εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια των τρένων ταχείας κυκλοφορίας, των πορθμείων και εκατοντάδων πτήσεων.

Ο τυφώνας έφτασε κοντά στην πόλη Καγκοσίμα, στο νότιο άκρο του Κιούσου, το πρωί της Κυριακής.

Το Κιούσου είναι το νοτιότερο από τα τέσσερα νησιά που αποτελούν τον κορμό της Ιαπωνίας και έχει πληθυσμό άνω των 13 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Δείτε τον τυφώνα από το Διάστημα:

The eye of Super Typhoon #Nanmadol 🌀this morning as seen by #Himawari8 🛰️ #TyphoonNanmadol #SuperTyphoonNanmadol #Supertyphoon pic.twitter.com/Fg5eNOICcH

— YouStorm (@YouStormorg) September 17, 2022