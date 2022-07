Η τροπική καταιγίδα Μπόνι ενισχύθηκε το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα· σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας), μετατράπηκε σε τυφώνα Κατηγορίας 1 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με σταθερούς ανέμους μέγιστης ταχύτητας 130 χιλιομέτρων την ώρα και ακόμη πιο βίαιες ριπές, ανακοίνωσε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Ο τυφώνας Μπόνι πέρασε από την κεντρική Αμερική και βρίσκεται πλέον στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό. Νωρίτερα, προκάλεσε τουλάχιστον τρεις θανάτους και υλικές ζημιές στο Ελ Σαλβαδόρ και στη Νικαράγουα.

Στο Ελ Σαλβαδόρ, το θύμα ήταν μια νέα 24 ετών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Στη Νικαράγουα, σαραντάρης παρασύρθηκε από τα νερά καθώς προσπαθούσε να περάσει φουσκωμένο ποτάμι. Ενώ άλλος άνδρας, 38 ετών, πέθανε καθώς προσπαθούσε να σώσει άλλους επιβάτες σε λεωφορείο ο οδηγός του οποίου αποπειράθηκε να περάσει φουσκωμένο ποταμό, σύμφωνα με τον στρατό.

Στο Σαλβαδόρ των 6,7 εκατομμυρίων κατοίκων, η καταιγίδα ξερίζωσε δέντρα, υπερχείλισε ποτάμια, πλημμύρισε δρόμους, νοσοκομεία και σπίτια. Σωστικά συνεργεία αναζητούσαν χθες –μάταια– αγνοούμενο άνδρα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η οποία διευκρίνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν σήμερα.

Severe flooding in the department of San Salvador forced the evacuation of 22 people who were at risk due to flooding caused by the rains of Tropical Storm Bonnie. Salvador#flood #flooding #floods #flashflood #tormenta #lluvias #lluvia #chuvas pic.twitter.com/mbPgFNaxXq

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 3, 2022