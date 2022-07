Χιλιάδες κάτοικοι του Σίδνεϊ έχουν κληθεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους καθώς υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών στην περιφέρεια της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας που πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι και έχουν εκδοθεί τουλάχιστον 18 εντολές εκκένωσης οι οποίες αφορούν το δυτικό τμήμα του Σίδνεϊ, το οποίο είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα και από τις μεγάλες πλημμύρες του Μαρτίου. «Πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση που απειλεί ζωές», προειδοποίησε η Στέφανι Κουκ υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας το Σίδνεϊ είναι η πρωτεύουσα.

“A man has died after his kayak capsized in the Parramatta River as wild conditions continue to lash Sydney’s waterways.” https://t.co/7yXZ1JAl45

— Visible Procrastinations (@visibleprocrast) July 3, 2022