Στο Αββαείο του Ουέστμινστερ για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκονται η Κέιτ Μίντλετον μαζί με τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Η οικογένεια, ντυμένη στα μαύρα έφρασε στο Αββαείο για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ μαζί με την Καμίλα.

Τα παιδιά της Κέιτ και του πρίγκιπα Γουίλιαμ έδωσαν τελικά το «παρών» στην κηδεία, ύστερα από πιέσεις που φέρεται να άσκησε το παλάτι. Η μικρή Σάρλοτ μάλιστα εμφανίστηκε φορώντας ένα μαύρο καπέλο, όπως ακριβώς και η μητέρα της.

Queen Camilla and the Princess of Wales are heading to Westminster Abbey.

They are joined by Prince George and Princess Charlotte. pic.twitter.com/v0GRVZbHbl

— Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022