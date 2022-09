Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τελετή της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, με τους καλεσμένους να έχουν φτάσει στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ, αφού άνοιξαν οι πύλες στις 10 το πρωί. Όλα είναι πλέον έτοιμα για την έναρξη της τελετής στη 1 το μεσημέρι, όπου πολίτες του Ηνωμένοι Βασιλείου αλλά και αξιωματούχοι από όλον τον κόσμο θα πουν το «ύστατο χαίρε» στη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Περίπου μια ώρα πριν την έναρξη της τελετής έφτασαν στο Αββαείο του Ουεστμίνστε ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν, με το ζεύγος Μπάιντεν να ακολουθεί μερικά λεπτά αργότερα.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας έφτασε στο Αββαείο του Ουεστμίνστε στις 11:31 (ώρα Ελλάδος), περίπου την ίδια ώρα με τους γονείς της Κέιτ Μίντλετον και τον γιο της Καμίλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των προσκεκλημένων καταφθάνει με πούλμαν, με εξαίρεση τον Τζο Μπάιντεν, που έλαβε άδεια για να χρησιμοποιήσει την τεθωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα του, και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι «κόλλησε» στην κίνηση καθ’ οδόν προς το Aββαείο.

Δείτε βίντεο με τις αφίξεις Μακρόν και Μπάιντεν:

French President Emmanuel Macron arrives at Westminster Abbey with his wife, Brigitte Macron. Dignitaries and guests continue to arrive at the church this morning for the Queen’s funeral. Latest: https://t.co/8AFWhoWFRI 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/98AOoaqQEf — Sky News (@SkyNews) September 19, 2022

🚨 The President of the United States, Joe #Biden, and First Lady, Jill Biden, arrive at the State Funeral of #Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/XdIn8Re4By — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) September 19, 2022

Στην εξόδιο ακολουθία στην οποία θα δώσουν το «παρών» 2.000 καλεσμένοι, από την οικογένεια της βασίλισσας Ελισάβετ μέχρι αρχηγούς κρατών αλλά και τα δισέγγονά της, ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, θα ακουστούν ύμνοι και προσευχές που είχε διαλέξει η 96χρονη μονάρχης με αρκετές αναφορές και στην παιδική της ηλικία. Πριν την έναρξη της τελετής στο Αββαείο η καμπάνα θα χτυπήσει 96 φορές, μια για κάθε έτος ζωής της βασίλισσας Ελισάβετ.

Δείτε βίντεο από τις αφίξεις των καλεσμένων:

Overseas Heads of State are arriving at Westminster Abbey. They arrived together by coach. Foreign royalty will be amongst the last to arrive before the Processions. pic.twitter.com/g041i09uBe — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Guests have started to arrive at Westminster Abbey for the State Funeral of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/Tq4AvuzsM9 — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Το πρόγραμμα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ

Στις 8:30 το πρωί ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκύνημα που ξεκίνησε την Τετάρτη το βράδυ

10:00 – Άνοιξαν οι πόρτες του Αβαείου του Γουεστμίνστερ για τους ηγέτες κρατών και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους

12:35 – Το φέρετρο θα μεταφερθεί στην έξοδο του Βρετανικού Κοινοβουλίου για να τοποθετηθεί πάνω στον κιλλίβαντα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα το συνοδεύουν 142 μέλη του Βασιλικού Ναυτικού

12:44 – Θα ξεκινήσει η πομπή από το Βρετανικό Κοινοβούλιο προς το αβαείο του Γουεστμίνστερ

12:52 – Η πομπή θα φτάσει στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ

13:00 – Ξεκινάει η λεγόμενη πολιτική λειτουργία παρουσία 2000 καλεσμένων. Μεταξύ αυτών αρχηγοί κρατών και βασιλείς από όλο το κόσμο

14:00 – Ολοκληρώνεται το τελετουργικό στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ και το φέρετρο τοποθετείται ξανά στο κιλλίβαντα. Θα τηρηθεί δύο λεπτών σιγή σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

14:15 – Ξεκινάει νέα πομπή με προορισμό την αψίδα του Ουέλινγκτον. (Βρίσκεται δίπλα στο Hyde Park και πίσω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ). Η πομπή θα περάσει μπροστά από το παλάτι και θα κάνει μια στάση

15:00 – Η πομπή φτάνει στην αψίδα. Το φέρετρο μπαίνει στη νεκροφόρα με προορισμό το Ουίνδσορ . ( Οδικό ταξίδι διάρκειας 2 ωρών. Πλήθος κόσμου αναμένεται να βρίσκεται δεξιά και αριστερά του δρόμου)

17:06 – Η νεκροφόρα φτάνει σε καθορισμένο σημείο. Σχηματίζεται ξανά πομπή

17: 10 – Η πομπή για το κάστρο του Γουίνδσορ ξεκινά

17:40 – Ο Βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μπαίνουν στη πομπή

17:53 – Η πομπή φτάνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ και το φέρετρο τοποθετείται σε βάθρο

16:00 – Ξεκινά η νεκρώσιμη ακολουθία. Δεν έχει διευκρινιστεί η διάρκεια της. Μόλις ολοκληρωθεί, το βάθρο θα υποχωρήσει στη βασιλική κρύπτη. ( Οπως έγινε και στην κηδεία του Φιλίππου). Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα αποχωρήσουν όπως και οι κάμερες

21:30 – Θα γίνει ο ενταφιασμός χωρίς κάμερες. Αυστηρά ιδιωτικά. Μαζί με το φέρετρο του Φίλιππου που περιμένει στην Κρύπτη

Το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ από το Γουέστμινστερ Χολ στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ και στη συνέχεια στη διαδρομή μήκους 2χλμ. έως την Αψίδα του Γουέλινγκτον στο Χάιντ Παρκ Κόρνερ θα μεταφερθεί σε κανονιοφόρο του Βασιλικού Ναυτικού την οποία θα τραβά άγημα 142 ναυτών και μια 200μελης μπάντα.

Η κανονιοφόρος που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά στην κηδεία του εξαδέλφου της Βασίλισσας Λόρδου Μαουντμπάτεν το 1979 θα ακολουθείται από τον Βασιλιά Κάρολο, τα τρία ακόμα παιδιά της Ελισάβετ καθώς και τα τρία μεγαλύτερα εγγόνια της, τους Πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι και τον εξάδελφό τους -γιο της Πριγκίπισσας Αννας- Πίτερ Φίλιπς.

Αφού το φέρετρο τοποθετηθεί σε υπερυψωμένη πλατφόρμα στο Oυέστμινστερ, όπως αυτή στην οποία παρέμεινε στη διάρκεια του πολυήμερου λαϊκού προσκυνήματος, ο εφημέριος του Αββαείου Ντέιβιντ Χόιλ θα πάρει τη σκυτάλη για τη λειτουργία. Ο Αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι θα αναλάβει το κήρυγμα προς το ποίμνιο, ενώ η πρωθυπουργός Λιζ Τρας θα εκφωνήσει έναν επικήδειο λόγο στη Βασίλισσα, όπως και η Γραμματέας της Κοινοπολιτείας. Επειτα από 55 λεπτά στο Αββαείο θα τηρηθεί δύο λεπτών σιγή, ενώ η τελετή θα ολοκληρωθεί με τον εθνικό ύμνο κι ένα μοιρολόι -κατ’ απαίτηση της Ελισάβετ- που θα ερμηνεύσει ο βασιλικός αυλητής.

Στις 2 και τέταρτο, η Βασίλισσα Ελισάβετ θα διασχίσει για τελευταία φορά τα τελευταία της χιλιόμετρα στο Λονδίνο. Η σορός της θα οδηγηθεί με την κανονιοφόρο του Βασιλικού Ναυτικού στην Πύλη του Γουέλινγκτον. Τη νεκρική πομπή των δύο χιλιομέτρων θα συνοδεύουν επτά στρατιωτικά αγήματα -το καθένα με τη δική του μπάντα- ενώ θα ακολουθούν και πάλι πεζή ο Βασιλιάς, τα αδέλφια του και τα τρία μεγαλύτερα εγγόνια της Βασίλισσας. Η Καμίλα, η Κέιτ, η Μέγκαν και η Κόμισσα Σόφι του Ουέσεξ θα ακολουθήσουν με αυτοκίνητο.

Η κηδεία στο Γουίνδσορ

Το μεσημέρι θα ξεκινήσει η μεταφορά της σορού από το Λονδίνο στο κάστρο Γουίνδσορ.

Στις 5.06 μ.μ. η σορός αναμένεται να έχει φτάσει στο κάστρο και λίγα λεπτά αργότερα θα ξεκινήσει μια νέα πομπή, αυτή τη φορά 4,2 χιλιομέτρων προς την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, εκεί δηλαδή όπου θα αποχαιρετήσει τη Βασίλισσα ο στενότερος κύκλος της -έχουν λάβει πρόσκληση περί τα 800 άτομα- με μία σύντομη επιμνημόσυνη δέηση.

Η τελευταία πράξη του ύστατου χαίρε στην Ελισάβετ θα ολοκληρωθεί με ψαλμούς και ύμνους που η ίδια είχε επιλέξει, ενώ πριν η σορός της μεταφερθεί στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο, όπου θα ταφεί.

Στις 9.30 ώρα Ελλάδος, η Ελισάβετ θα ταφεί στο παρεκκλήσι του Ναού του Αγίου Γεωργίου και μαζί της ο σύζυγός της Πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος, σύμφωνα με το τυπικό, παρέμενε άταφος από τον θάνατό του τον Απρίλιο του 2021.