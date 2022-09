Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ήταν η πρώτη και μοναδική μονάρχης της Βρετανίας που είχε καταφέρει να μείνει 70 χρόνια στο θρόνο.

Το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε στις 8:30 το πρωί ώρα Ελλάδος ενώ στις 10 το πρωί άνοιξαν οι πύλες του Αββαείου του Γουέστμινστερ και ξεκίνησε η άφιξη των καλεσμένων.

Η βασιλική οικογένεια έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα ανέκδοτες φωτογραφίες από τη ζωή της βασίλισσα Ελισάβετ Β’, μέσα από ένα βίντεο.

Remembering Our Queen.

Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022