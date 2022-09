Νέο πακέτο κυρώσεων από την Κομισιόν κατά της Ρωσίας ζήτησε από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε από την Φον ντερ Λάιεν να υπάρχει απαγόρευση έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες και αυτό το μέτρο να συμπεριληφθεί στο όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Coordinated with @vonderleyen steps to limit Russia’s excess profits from the sale of oil and gas. Considered the possibility of a quick assessment by the European Commission as soon as Ukraine fulfills its seven recommendations. (2/2)

