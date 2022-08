Ο άνδρας που έγινε viral χάρη στην τολμηρή βουτιά που έκανε από νεροτσουλήθρα στη Γαλλία δημοσίευσε εικόνες από τα σημάδια που του άφησε στο σώμα του.

Ο εν λόγω άνδρας, γνωστός και ως «La Mascotte» στο διαδίκτυο έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα στη ράμπα μιας τσουλήθρας και συνέχισε με μια εντυπωσιακή βουτιά φτάνοντας τα 9 μέτρα ύψος.

This is how legends are made. pic.twitter.com/DLUMvuG2Eu

— Overtime (@overtime) August 6, 2022