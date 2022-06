Σχεδόν 50 άνθρωποι, που πιστεύεται ότι ήταν παράτυποι μετανάστες, βρέθηκαν νεκροί χθες Δευτέρα μέσα στο ρυμουλκούμενο φορτηγού στο Σαν Αντόνιο, στην πολιτεία Τέξας (νότιες ΗΠΑ), ανέφεραν πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

San Antonio police say 46 migrants are dead in a possible human trafficking case. 16 survivors taken to the hospital. They were left inside a hot 18-wheeler. This is now a federal investigation. Three people are in custody. #BreakingNews #SanAntonio pic.twitter.com/MywocFvPL8 — Rebecca Aguilar (@RebeccaAguilar) June 28, 2022

Υψηλές θερμοκρασίες

Το τηλεοπτικό δίκτυο KSAT του Σαν Αντόνιο μετέδωσε επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, τις οποίες απέφυγε να κατονομάσει, πως στο ρυμουλκούμενο βρέθηκαν τουλάχιστον 46 πτώματα.

🚨#BREAKING: 42+ people found dead inside truck in San Antonio, Texas 📌#SanAntonio l #Texas According to emergency personnel, Reportedly an 18 wheeler packed with illegal aliens was found abandoned in the city’s southwestern edge resulting with 42+ dead inside the truck pic.twitter.com/h1PyF6Ud39 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 28, 2022

Το όχημα ήταν σταθμευμένο πλάι σε σιδηροτροχιές σε απομονωμένη περιοχή στα νότια όρια της πόλης, σύμφωνα με το KSAT.

UPDATE: The Tractor Trailor Is Located Near #SanAntonio #Texas Where My Source On The Ground Says AT LEAST 42 DEAD Illegal Aliens Were Found Sealed In The Trailor. My Source Says There Is A Massive State, Federal, & Local Law Enforcement Response At This Scene. pic.twitter.com/79NqObSK0a — John Basham 🇺🇲 (@JohnBasham) June 28, 2022

Οι θερμοκρασίες στο Σαν Αντόνιο, περίπου 250 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, έφθαναν χθες τους 39,4° Κελσίου, με υψηλή υγρασία.

Πηγή: ΑΠΕ