Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ συναντήθηκαν μετά από καιρό για χάρη της μεγαλύτερης κόρης τους, Νορθ, για να την παρακολουθήσουν να παίζει έναν αγώνα μπάσκετ.

Η 41χρονη τηλεπερσόνα και ο 45χρονος ράπερ παντρεύτηκαν το 2007 και χώρισαν το 2021 και έχουν μαζί τέσσερα παιδιά.

Η λύση του γάμου τους ήταν επεισοδιακή, καθώς ο Γουεστ δεν ήθελε να αφήσει τη σύζυγό του να φύγει και επανειλημμένα «επιτέθηκε» εναντίον εκείνης και του νέου συντρόφου τους, Πιτ Ντέιβιντσον.

Οι περήφανοι γονείς ωστόσο δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη μεγάλη ημέρα του παιδιού τους κι έτσι άφησαν για λίγο στην άκρη πικρίες και διαφωνίες, για τη Νορθ.

#KimKardashian and #KanyeWest reunited to support their eldest daughter, North. https://t.co/OwjDm05J1T

— TMZ (@TMZ) June 19, 2022