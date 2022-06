Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Εμανουέλ Μακρόν, Όλαφ Σολτς, Μάριο Ντράγκι και Κλάους Γιοχάνις.

Η ουκρανική πόλη Ιρπίν, όπως πριν απ’ αυτήν η Μπούκα, έχει γίνει σύμβολο της «ωμότητας» του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και της άσκοπης βίας του, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, που επισκέπτεται σήμερα αυτό το προάστιο του Κιέβου, και πρόσθεσε πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.

«Το Ιρπίν, όπως η Μπούκα, έχει γίνει ένα σύμβολο της αφάνταστης ωμότητας του ρωσικού πολέμου, της άσκοπης βίας», έγραψε ο Σολτς στο Twitter. «Η βάναυση καταστροφή αυτής της πόλης είναι μια προειδοποίηση: αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του, μετά τη σύντομη επίσκεψη στο Ιρπίν, πως «η Ουκρανία πρέπει να μπορέσει να αντισταθεί και να νικήσει».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τις δηλώσεις του, στις οποίες υποστήριζε ότι δεν πρέπει «να ταπεινωθεί» η Ρωσία και οι οποίες επικρίθηκαν πολύ στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε πως «η Γαλλία είναι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα (…) είμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ουκρανών».

Macron in #Irpin: «We came here to show our respect and our admiration for the courage of #Ukrainians.» pic.twitter.com/UbsP2Jlpgy

