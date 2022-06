Ο πρώην επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) Αντρίι Ναούμοφ συνελήφθη στην Σερβία με την κατηγορία της παράνομης εξαγωγής συναλλάγματος.

Η σύλληψη του έγινε στις 8 Ιουνίου στην συνοριακή διάβαση ανάμεσα στην Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Στο όχημα, στο οποίο επέβαινε ο Ναούμοφ και το οποίο οδηγούσε Γερμανός υπήκοος, βρέθηκαν 600.000 ευρώ και 120.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά, όπως και δύο πολύτιμοι λίθοι (σμαράγδια) συνολικής αξίας 6.500 ευρώ.

Close associate of UA president Zelensky, SBU inteligence chief/general Andriy Naumov, was jailed in Serbia for trying to laundry 20 million $. Was carring 2 emeralds & cash (607K€ & 125K$) that was not reported. On Feb23 2022 he & SBU Bakanov took 2 billion $ abroad in cash. pic.twitter.com/D5choDnxjw

