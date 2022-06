Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιτεθούν κατά άλλων χωρών μετά την εισβολή στην χώρα του.

Σε ομιλία του στο τσεχικό κοινοβούλιο μέσω video link, ο ουκρανός πρόεδρος κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στην Ουκρανία να ξεκινήσει την διαδρομή προς την ένταξη στο ευρωπαϊκό μπλοκ προσφέροντάς της το καθεστώς της υποψήφιας χώρας.

«Όπως και κατά το παρελθόν, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι το πρώτο βήμα που χρειάζεται η ρωσική ηγεσία για να ανοίξει ο δρόμος για άλλες χώρες, για την κατάκτηση άλλων λαών», προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όποιος θέλει να κατακτήσει τα πάντα, ποτέ δεν θα σταματήσει αφού καταλάβει μόνο ένα μέρος αυτών που θέλει, είπε.

Παράλληλα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ δήλωσε ότι το Κίεβο «περιμένει μία απόφαση» σήμερα για την επιτάχυνση των αποστολών βαρέων όπλων από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας.

«Ο λόγος Ουκρανία/Ρωσία στο πυροβολικό είναι της τάξης 1 προς 10. Δέχομαι καθημερινά μηνύματα από τους μαχητές μας που λένε «Κρατάμε, πέστε μας μόνο πότε θα φτάσουν τα όπλα», έγραψε στο Twitter ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην περιοχή του Ντονμπάς.

«Παραπέμπω την ερώτηση (…) Βρυξέλλες, περιμένουμε μία απόφαση», πρόσθεσε εν όψει της συνάντησης στην βελγική πρωτεύουσα δυτικών συμμάχων γύρω από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Οστιν για το θέμα.

Ratio 🇷🇺/🇺🇦 artillery in some areas: 10 to 1. Front line — more than 1000 km. Daily, I receive a message from the defenders: «We are holding on, just say: when to expect the weapons?». I address this question to the Rammstein participants. Brussels, we are waiting for a decision.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022