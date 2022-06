Η Ισπανία δεν κατάφερε να φύγει νικήτρια από την Πράγα, καθώς για την 2η αγωνιστική του Nations League, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσεχία του Τόμας Βατσλίκ.

Ωστόσο, η 5η Ιουνίου 2022 θα μείνει για πάντα «χαραγμένη» στο μυαλό του Γκάβι, καθώς ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, έγινε ο νεότερος σκόρερ στην Ιστορία της «Roja».

Σε ηλικία 17 ετών και 304 ημερών, ο Γκάβι ισοφάρισε σε 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και «πήρε» το σχετικό ρεκόρ από τον συμπαίκτη του στους «μπλαουγκράνα», Ανσού Φάτι, ο οποίος σκόραρε τον Σεπτέμβριο του 2020 σε βάρος της Ουκρανίας, όντας 17 ετών και 311 ημερών.

Δείτε και το γκολ του Γκάβι κόντρα στην Τσεχία:

What a goal Gavi!! With his weakfoot too. 🌟 🔥 pic.twitter.com/EmzKClr730

— 𝙁𝘼𝘿𝙄 ⚡️ (@FCBFadi10) June 5, 2022