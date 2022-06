Υπερ-πρωταθλήτρια κόσμου η Αργεντινή. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιξε μονάχα μια ομάδα, η «Αλμπισελέστε» έκανε… πλάκα στη Σκουάντρα Ατζούρα και επικράτησε με 3-0 στο Finalissima, κατακτώντας το διηπειρωτικό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά ήταν ο Λιονέλ Μέσι. Όχι, δεν σκόραρε κάποιο γκολ. Ωστόσο το παιχνίδι του ήταν μυθικό. Ο pulga δημιούργησε τέσσερα γκολ, δυο μάλιστα ήταν «big», είχε τεσσερις επιτυχημένες ντρίμπλες, 10 κερδισμένες μονομαχίες, δυο ασίστ και το βραβείο του MVP στα χέρια του.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό. Όπως έκανε έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της σεζόν όποτε πήγε στην Αλμπισελέστε. Μπορεί στην Παρί Σεν Ζερμέν να μην ένιωσε άνετα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ωστόσο με την πατρίδα του ο pulga συνέχισε να βγάζει το πραγματικό του πρόσωπο.

Ο ηγέτης της Αργεντινής ήταν παντού μέσα στο γήπεδο και συνέβαλε τα μέγιστα για τη 2η κούπα με τη χώρα του μέσα σε λίγους μόλις μήνες και την 40η σε προσωπικό επίπεδο. Όσο «τρελό» και αν… ακούγεται, το Finalissima για τον Μέσι ήταν το 40ο τρόπαιο της θρυλικής του καριέρας. Και μάλιστα το κατέκτησε έχοντας δυο ασίστ στον τελικό.

Μπροστά του αυτή τη στιγμή σε κούπες είναι μόνο ο Ντάνι Άλβες ο οποίος έχει 43. Φαντάζει δύσκολο να μη σπάσει και αυτό το ρεκόρ ο Μέσι μέχρι το τέλος της καριέρας σου.

Όπως δύσκολη φαντάζει πλέον και η συνέχεια του… μύθου με τον «εξαφανισμένο» Μέσι με την Αργεντινή. Με τις δυο ασίστ κόντρα στην Ιταλία, ο Μέσι κατάφερε να φτάσει τα 47 γκολ/ασίστ σε νοκ άουτ παιχνίδια με την Αργεντινή, σε όλες τις διοργανώσεις.

Και μάλιστα πρόκειται για ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο, καθώς κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει φτάσει παρόμοιος αριθμούς. Ποια είναι τα συνολικά νούμερα του Μέσι με την «Αλμπισελέστε»;

Πρώτος σκόρερ της χώρας του (81 γκολ), πρώτος σε ασίστ (50) και πρώτος σε συμμετοχές (161). Παράλληλα, πέρα από τους δύο τίτλους που έχει πλέον, ο Μέσι έχει αναδειχθεί MVP σε τρία διαφορετικά Copa America, στο Παγκόσμιο του 2014, αλλά και στο χθεσινό παιχνίδι στο «Γουέμπλεϊ», καθώς έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Κ20 της «Αλμπισελέστε», αλλά και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008.

Επιπλέον, ο pulga έχει δείξει πως το «Γουέμπλεϊ» του πηγαίνει. Σε δύο διαφορετικούς τελικούς που έχει δώσει στο «θρυλικό» γήπεδο, ο Μέσι έχει σηκώσει και τις δύο φορές τις κούπες, καθώς έχει αναδειχθεί MVP ισάριθμες φορές.

Messi has played 2 finals at Wembley, he scored in one and assisted twice in the other, AND won both times 🐐 pic.twitter.com/qNzZSMmtKO

— MessiTeam (@Lionel10Team) June 1, 2022