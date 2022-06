Με ιδανικό τρόπο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο για την Αργεντινή στο «Wembley».

Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η «αλμπισελέστε» έφτασε και σε δεύτερο γκολ όταν ο Λαουτάρο έδωσε την ασίστ για τον Ντι Μαρία που πέρασε στην ταχύτητα τον Κιελίνι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 με ωραίο τσίμπημα πάνω από τον Ντοναρούμα.

Δείτε το 2-0:

Di Maria scores and the praise goes to Messi 🤪#ITAARG | #ItaliaArgentina

pic.twitter.com/P4kwQg9MMQ

— 🆉🅸🆉🅾🆄 (@zi_46) June 1, 2022