Πέθανε ο Δάκης (ή Βρασίδας Χαραλαμπίδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα) σε ηλικία 79 ετών. Ο γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής νοσηλευόταν σε μεγάλο θεραπευτήριο της Αθήνας, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε η Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα με ανάρτησή της στο Facebook.

«Θέλω να πεθάνω πάνω στη σκηνή»

Ο Δάκης πάλεψε γενναία με τον καρκίνο, ενώ είχε κάνει και τη συγκλονιστική δήλωση: «Θέλω να πεθάνω πάνω στη σκηνή».

«Όποιος θέλει να μάθει την ηλικία μου, να μπει στη Wikipedia, που τα γράφει όλα καλά. Ο φόβος μου είναι να μην μείνω στο κρεβάτι. Να κοιμηθούμε και να μην ξυπνήσουμε, τι ωραίο. Έτσι σκέφτομαι το τέλος μου… Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή την ώρα που τραγουδάω.

Όταν περνάς τη δύσκολη περιπέτεια, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά φεύγει, θα φύγει… Αυτό λένε οι γιατροί, ότι φεύγει. Στην αρχή μου έκρυψαν ότι είχα τεράστιο πρόβλημα, μου το είπαν μετά από έξι μήνες. Μου είχαν πει πως έχω έξι μήνες ζωής. Ήταν ένας καρκίνος στο παχύ έντερο… Δεν σκέφτομαι τις μεταστάσεις… Συνεχίζω και τις θεραπείες. Τον Νοέμβριο τελειώνουν οι θεραπείες…», είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ το 2019.

Ποιος ήταν ο Δάκης

O Δάκης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Πήγε στο Πατριαρχικό Γυμνάσιο και από τότε άρχισε να τραγουδά.

Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και το 1964 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens». Ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Ενδεικτικά οι επιτυχίες εκείνης της περιόδου ήταν: Monsieur Cannibal, Tu Veux ou tu veux pas, Mourir ou vivre, Gaston. Μιλούσε άπταιστα έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που του έδινε την άνεση να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.

Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο «Γειά σου σ’ ευχαριστώ» με το συνθέτη Κ. Ξενάκη και αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια» & «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά» όπου η ανταπόκριση του κοινού τον τοποθέτησε γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές εκείνης της εποχής.

«Τόσα καλοκαίρια» τα περάσαμε με τον Δάκη

Ο Δάκης στη σπουδαία καριέρα του συνεργάστηκε με Έλληνες συνθέτες όπως: Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Νίκος Λαβράνος, Νίκος Καρβέλας, Αλέκος Χρυσοβέργης, Γιώργος Θεοδοσιάδης κ.ά.

Είχε τραγουδήσει στίχους στιχουργών όπως Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια Τσώτου, Ξενοφώντας Φυλέρης, Θάνος Σοφός, Ρόνη Σοφού κ.ά.

Πήρε μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, σε τηλεοπτικά shows και ελληνικές ταινίες, όπως «Γοργόνες και Μάγκες» και «Η θεία μου η Χίπισσα».

Πώς επέλεξε το καλλιτεχνικό όνομα Δάκης

Όταν πήγε στον Μάτσα για να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο και του είπε το «Βρασίδας» αυτός του είπε ότι αυτό θα του ταίριαζε μόνο αν τραγουδούσε ρεμπέτικο. Έτσι, ο τραγουδιστής αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το υποκοριστικό από το όνομα που τον φώναζε η μητέρα του: Βρασιδάκης – Δάκης.

Η σχέση με τη Μαργαρίτα Μπρόγερ

Ο Δάκης υπήρξε σύντροφος της Μαργαρίτας Μπρόγερ. Για την προσωπική του ζωή ο Δάκης είχε πει: «Υπήρξαν εποχές που υπήρξα σαν παντρεμένος, αλλά πάντα χάλαγε. Παραμονές του γάμου… Δεν νοσταλγώ ούτε τον έγγαμο βίο, ούτε θα ήθελα να είχα παιδιά, για πολλούς λόγους. Τώρα νιώθω ελεύθερος, ό, τι ώρα θέλω γυρνάω σπίτι μου, ξυπνάω, δεν εξαρτώμαι από τίποτα. Γενικά ως χαρακτήρας δε μπορώ με τίποτα την καταπίεση».

Η παρεξήγηση με την «κόρη του» Εβελίνα Παπαντωνίου

Ο Δάκης είχε απαντήσει σε συνέντευξή του αν οι φήμες που τον ήθελαν πατέρα της Σταρ Ελλάς 2001, Εβελίνας Παπαντωνίου ευσταθούν.

«Έκανα πολλή παρέα με την μητέρα της. Η Εβελίνα ήταν στα πρώτα της βήματα στην μόδα και μόλις είχε ετοιμάσει ένα “book” ως μοντέλο. Μου το είχε φέρει, λοιπόν και το βλέπαμε στο καμαρίνι. Στο χώρο ήταν παρών και ένας δημοσιογράφος. Κρατούσαμε ο καθένας από μια φωτογραφία με την ίδια πόζα και μεταξύ άλλων, μου είπε “Μοιάζετε” και του απάντησα για πλάκα “Είναι κόρη μου”», είχε πει ο Δάκης και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη παρεξήγηση που ούτε ο ίδιος μπορούσε να την κουμαντάρει.