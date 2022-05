Μήνυμα για να ενθαρρύνουν το βρετανικό κοινό να δώσει προσοχή σε όποιον μπορεί να αισθάνεται μοναξιά, έστειλαν σήμερα Παρασκευή, μέσω του ραδιοφώνου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον.

Το «Λεπτό Ψυχικής Υγείας» των δύο προσώπων της βασιλικής οικογένειας μεταδόθηκε από περισσότερους από 500 σταθμούς λίγο πριν από τις 11 πμ τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος),

Οι διοργανωτές υπολογίζουν ότι εκείνη την ώρα 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα άκουγαν τη μετάδοση.

«Γεια, είμαι η Κάθριν, και εγώ είμαι ο Ουίλιαμ. Και θα θέλαμε να μιλήσουμε για ένα μόνο λεπτό για τη μοναξιά», είπαν.

Η αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς του έργου του ζεύγους. Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον δικό του αγώνα μετά τον θάνατο της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνας, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Έρευνας για τη Ζωή της Κοινότητας, το 11% αυτών που είναι ηλικίας από 16 ως 24 ετών στη Βρετανία έχουν βιώσει ένα αίσθημα μοναξιάς, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. Άλλη έρευνα έδειξε ότι οι νέοι έχουν την μεγαλύτερη δυσκολία να ζητήσουν βοήθεια.

«Τα τελευταία δύο χρόνια μας υπενθύμισαν πράγματι τη σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων», πρόσθεσε ο Ουίλιαμ στο μήνυμα αυτό, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία.

«Άρα αν πιστεύεις ότι κάποιος που γνωρίζεις μπορεί να αισθάνεται μοναξιά, πάρ’ τον απλώς ένα τηλέφωνο, στείλε του ένα γραπτό μήνυμα ή χτύπα την πόρτα του», συμπλήρωσε η Κέιτ.

Το μήνυμα του ζευγαριού προς το κοινό του βρετανικού ραδιοφώνου έκλεισε με τον Ουίλιαμ να λέει: «Λοιπόν συγγνώμη που διακόψαμε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας» και τους δυο τους να λένε ότι αν οι άνθρωποι διέκοπταν τις ζωές αυτών που αισθάνονται μοναξιά, θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να βγουν από την μοναξιά τους.

Delighted to be a part of this year’s #MentalHealthMinute 📻

We all have the power to make a difference to someone who’s feeling alone, and it’s never been more important to support one another: https://t.co/wQd0u1QDuv

#MentalHealthAwarenessWeek pic.twitter.com/1bzJRAYOEO

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 13, 2022