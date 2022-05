Η βιομηχανική πόλη Κρεμεντσούκ (κεντρικά) της Ουκρανίας βομβαρδίστηκε με πυραύλους από τον στρατό της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές στρατιωτικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν διυλιστήριο, ανέφερε ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, Ντμίτρο Λούνιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

#Ukraine 🇺🇦: Russian cruise missiles flying over a local park in #Kremenchuk ( #Poltava ) today. pic.twitter.com/AmGEWu6Lqo

Εκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση στην πόλη αφότου άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν δυόμισι μήνες. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά» και αναπτύχθηκε η πυροσβεστική, σύμφωνα με τον διοικητή, ο οποίος αναφέρθηκε σε πλήγματα με τουλάχιστον 12 πυραύλους άγνωστου τύπου.

⚡️#Ukraine – 20220512 – #Kremenchuk, #Poltava Oblast – Refinery attacked last April hit again by Russian invaders, now with four missiles pic.twitter.com/zfGRO5Viga

— glosm eusec (@glosmeusec) May 12, 2022