«Σταματήστε τον πόλεμο εναντίον των γυναικών»: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη στη Νέα Υόρκη για να βροντοφωνάξουν την «οργή» τους για την πρόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να αναιρέσει την ιστορική απόφαση του 1973 που μετέτρεψε σε συνταγματικό δικαίωμα την άμβλωση.

Ήταν η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική αιρετή Λετίσια Τζέιμς, αυτή που κάλεσε επιθετικά σε γενική κινητοποίηση, μπροστά σε χιλιάδες γυναίκες και άνδρες, κυρίως νέους, συγκεντρωμένους σε πλατεία στο νότιο Μανχάταν, όπου βρίσκεται δικαστικό μέγαρο.

Μπροστά στην θάλασσα ανθρώπων αυτή, η κυρία Τζέιμς απηύθυνε «έκκληση για δράση».

Το προσχέδιο απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου «είναι σήμα συναγερμού» και «δεν είναι η στιγμή να σιωπήσουμε», πρέπει να εκφραστεί «η οργή μας», είπε η εισαγγελική λειτουργός, για την οποία το δικαίωμα στην άμβλωση είναι «μια από τις μεγαλύτερες μάχες που πρέπει να δοθούν».

Στο πλήθος, πολλές νέες κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «δικό μου το σώμα, δική μου η επιλογή», «η άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα», «σταματήστε τον πόλεμο εναντίον των γυναικών», «θα έχω λιγότερα δικαιώματα από τη μητέρα μου».

Protesters have approached the gates. They’ve been keeping their distance up until now. pic.twitter.com/cIWHYjoSBz

Νωρίτερα , ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ρίχτηκε και αυτός στην πολιτική μάχη για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση, θέμα για το οποίο οι πολίτες των ΗΠΑ διχάζονται βαθιά, μετά την εκρηκτική αποκάλυψη για την πρόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που μετατρέπεται σε μείζον διακύβευμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Την επομένη της άνευ προηγουμένου διαρροής προσχεδίου απόφασης του κορυφαίου οργάνου της δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με την οποία θα δυναμιτίσει το δικαίωμα αυτό, κατοχυρωμένο σε όλη τη χώρα από το 1973, ο πρόεδρος κάλεσε με ανακοίνωσή του τους ψηφοφόρους να «επιλέξουν υποψηφίους που (το) υπερασπίζονται» τον Νοέμβριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του προσχεδίου που αναπαρήγαγε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται για «τελεσίδικη» απόφαση.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στην πολιτεία Οκλαχόμα, στον αμερικανικό Νότο, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε χθες Τρίτη νόμο που απαγορεύει την άμβλωση έπειτα από την έκτη εβδομάδα της κύησης, έναν από τους πιο περιοριστικούς απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ, την ώρα που το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου πλέον οι συντηρητικοί διαθέτουν απόλυτη πλειοψηφία, ετοιμάζεται να καταργήσει το δικαίωμα αυτό σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

«Εκπροσωπώ το σύνολο των τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων της Οκλαχόμας που θέλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να προστατεύονται τα αγέννητα παιδιά», ανέφερε μέσω Twitter ο Κέβιν Στιτ, ανακοινώνοντας πως υπέγραψε τον νόμο, ο οποίος εγκρίθηκε από το πολιτειακό κοινοβούλιο την περασμένη Πέμπτη.

I am proud to sign SB 1503, the Oklahoma Heartbeat Act into law.

I want Oklahoma to be the most pro-life state in the country because I represent all four million Oklahomans who overwhelmingly want to protect the unborn. pic.twitter.com/XQr7khRLRa

— Governor Kevin Stitt (@GovStitt) May 3, 2022