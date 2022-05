Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στην πολιτεία Οκλαχόμα (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), στον αμερικανικό Νότο, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε χθες Τρίτη νόμο που απαγορεύει την άμβλωση έπειτα από την έκτη εβδομάδα της κύησης, έναν από τους πιο περιοριστικούς απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ, την ώρα που το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου πλέον οι συντηρητικοί διαθέτουν απόλυτη πλειοψηφία, ετοιμάζεται να καταργήσει το δικαίωμα αυτό σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

«Εκπροσωπώ το σύνολο των τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων της Οκλαχόμας που θέλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να προστατεύονται τα αγέννητα παιδιά», ανέφερε μέσω Twitter ο Κέβιν Στιτ, ανακοινώνοντας πως υπέγραψε τον νόμο, ο οποίος εγκρίθηκε από το πολιτειακό κοινοβούλιο την περασμένη Πέμπτη.

I am proud to sign SB 1503, the Oklahoma Heartbeat Act into law.

I want Oklahoma to be the most pro-life state in the country because I represent all four million Oklahomans who overwhelmingly want to protect the unborn. pic.twitter.com/XQr7khRLRa

— Governor Kevin Stitt (@GovStitt) May 3, 2022