«Άγχος, φόβος αλλά και μεγάλη συγκίνηση» ένιωσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου την ώρα που αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόσωπό της, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τη δύναμη ψυχής που έχει δείξει τα δύο τελευταία χρόνια.

Όλη η δύναμη που μπορεί να κρύβει ένας άνθρωπος για να ξανασταθεί στα πόδια του, αποτυπώνεται σε μία φωτογραφία.

Αυτή η φωτογραφία βρίσκεται στον λογαριασμό στο Instagram της Ιωάννας Παλιοσπύρου.

Λίγες ώρες πριν ανοίξει την καρδιά της στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη η ίδια βρήκε το θάρρος και έγραψε «Ήρθε η ώρα να ξανασυστηθούμε»!

Στη φωτογραφία που ανέβασε στα social media κρατά τη μάσκα στα χέρια της και δείχνει το πρόσωπό της για πρώτη φορά.

Μία κίνηση που κέρδισε μόνο θετικά σχόλια, με τον κόσμο να δείχνει με τις αντιδράσεις του τον θαυμασμό για τη δύναμη που έχει δείξει τα τελευταία δύο χρόνια.

«Ήρθε η ώρα να ξανασυστηθούμε. Με κατακλύζουν πολλά και διαφορετικά συναισθήματα. Άγχος, φόβος αλλά και μεγάλη συγκίνηση. Σας ευχαριστώ που 2 χρόνια τώρα γίνατε η δύναμη μου, που στέκεστε δίπλα μου, αποδεικνύοντας πως η αγάπη των πολλών νικά το φθόνο και τελικά μπορεί να κάνει θαύματα. Δείτε λοιπόν αύριο, Πέμπτη, τα μεσάνυχτα “την αποκάλυψη της Ιωάννας” όπως συνηθίζει να λέει ο Σταύρος» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση που έκανε.

Αμέσως ο κόσμος στα social media όχι μόνο δέχτηκε να την γνωρίσει ξανά, αλλά της απάντησε λες και την ξέρει χρόνια.

We are so proud of you! ❤ #Ιωαννα_Παλιοσπυρου #ιωαννα #παλιοσπυρου pic.twitter.com/sZHhMyl2Fk

— Billy Bo (@BPsillopoulos) April 28, 2022