Με γέλια… συνδύασαν ρώσοι αναλυτές σε κρατικό τηλεοπτικό κανάλι τη συζήτηση για πιθανό πυρηνικό χτύπημα κατά των ΗΠΑ, αφού ο Βλαντιμίρ Πούτιν καυχήθηκε για τη δοκιμαστική εκτόξευση του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού Sarmat την Τετάρτη.

Ο ρωσικός στρατός φέρεται να πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Sarmat, με πυρηνικές δυνατότητες, από το Πλεσέτσκ στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας και έπληξε με επιτυχία στόχους στη χερσόνησο Καμτσάτκα, περίπου 3.700 μίλια μακριά. Ο Πούτιν δήλωσε ότι το πολυαναμενόμενο όπλο είναι «ικανό να ξεπεράσει όλα τα σύγχρονα μέσα αντιπυραυλικής άμυνας».

Συζητώντας για την εκτόξευση του Sarmat στο Russia-1, οι αναλυτές… γελούσαν, με έναν εξ αυτών μάλιστα να βάζει στο τραπέζι την πιθανότητα χτυπήματος κατά των ΗΠΑ, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Νέα Υόρκη.

Το εν λόγω απόσπασμα κοινοποιήθηκε στο Twitter από την Julia Davis, αρθρογράφο του «The Daily Beast».

«Εν τω μεταξύ στη ρωσική κρατική τηλεόραση: οικοδεσπότες και συμμετέχοντες στο πάνελ γελούν ασταμάτητα, ενώ συζητούν για πυρηνικά πλήγματα κατά της ηπειρωτικής επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να φανταστείτε οποιονδήποτε από τους γνωστούς παρουσιαστές των δικών μας μέσων ενημέρωσης να γελάει με την ιδέα της καταστροφής πόλεων;» αναρωτήθηκε η Ντέιβις.

Meanwhile on Russian state TV: hosts and panelists giggling uncontrollably, while discussing nuclear strikes against the continental territory of the United States. Can you imagine any of our prominent media anchors laughing at the idea of destroying cities? Watch this: pic.twitter.com/uOp7MaBh9K

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 21, 2022