Τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε παράνομο διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Νιγηρία, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Εντοπίσαμε 80 πτώματα με σοβαρά εγκαύματα» μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ σε περιοχή μεταξύ των πλούσιων σε πετρέλαιο πολιτειών Ρίβερς και Ίμο, δήλωσε ο Ιφεάνι Ενάζι, τοπικός αξιωματούχος της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (NEMA), διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός είναι ακόμη προσωρινός.

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media είναι σοκαριστικές και ιδιαίτερα σκληρές.

