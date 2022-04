Μια έκρηξη σε μια παράνομη αποθήκη διύλισης πετρελαίου στην πολιτεία Ρίβερς στη Νιγηρία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 100 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε σήμερα γνωστό από έναν αξιωματούχο της τοπικής κυβέρνησης και τη ΜΚΟ Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC).

BREAKING: An explosion at an illegal oil refining depot in Nigeria’s Rivers state has killed over 100 people overnight, a local government official has said.https://t.co/iOm40vn1kt

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qQ0uJKguSf

— Sky News (@SkyNews) April 23, 2022