Πολλές και μεγάλες είναι οι αντιδράσεις μετά το νέο περιστατικό αδικαιολόγητης βίας στις ΗΠΑ από αστυνομικούς. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ένα 8χρονο μαύρο αγόρι σέρνεται με τη βία σε περιπολικό με την «κατηγορία» ότι έκλεψε ένα σακουλάκι με πατατάκια.

Το νέο ανησυχητικό περιστατικό έγινε στο Σιράκιους της Νέας Υόρκης με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα social media – και όχι μόνο.

Το αγόρι κλαίει αφού δεν μπορεί να ξεφύγει από τον αστυνομικό που το κρατάει δυνατά από τα μπράτσα του, ενώ αμέσως μετά τον βάζει στο περιπολικό.

«Τι κάνεις;», ακούγεται να ρωτά ο πολίτης, που τράβηξε το βίντεο, τον αστυνομικό.

«Μάντεψε. Μαντέψτε τι κάνω», απαντάει ο αστυνομικός, με τον περαστικό να ακούγεται να λέει: «Εμένα μου φαίνεται πως είναι ένα μωρό. Δεν ξέρω τι κάνεις. Τι συμβαίνει λοιπόν;».

Άλλος αστυνομικός απαντά πως «έκλεβε πράγματα», παραβιάζοντας τον νόμο.

Ο μάρτυρας φωνάζει «και να έκλεψε ένα σακουλάκι πατατάκια, γιατί τον αντιμετωπίζετε σαν δολοφόνο;», ενώ τους λέει να αφήσουν το παιδί ήσυχο και πως θα πληρώσει αυτός για τα πατατάκια.

Syracuse police really ? Over a bag of chips ? He’s just a kid. pic.twitter.com/DNOwcuUsvf

— HUNNDO 444 (@HunndoHefner) April 18, 2022