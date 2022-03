Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:30 η επεισοδιακή Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ. Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από μαραθώνια συνεδρίαση κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις για τη μείωση των τιμών ενέργειας.

Ουσιαστικά, με τις αποφάσεις τους αυτές ικανοποίησαν τα αιτήματα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, καθώς και του Βελγίου, αλλά και αυτά της Ολλανδίας, της Δανίας και της Γερμανίας.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι ηγέτες της ΕΕ χορήγησαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία ειδική άδεια να διαχειρίζονται τις δικές τους τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πιο συγκεκριμένα, η αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θα αποφέρει μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος για τους καταναλωτές στις εν λόγω χώρες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι αυτό ήταν εφικτό επειδή αυτές οι δύο χώρες έχουν σχετικά υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα και πολύ λίγες διασυνδέσεις με άλλα μέρη του δικτύου της ΕΕ.

«Συμφωνήσαμε για μια ειδική μεταχείριση που είναι δυνατή για την Ιβηρική χερσόνησο, έτσι ώστε η Ιβηρική χερσόνησος να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την πολύ συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να διαχειριστεί τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος» είπε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στο Βρυξέλλες.

Παράλληλα, οι «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν την εισβολή στην Ουκρανία και κάλεσαν τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να συμμορφωθεί με την πρόσφατη εντολή του διεθνούς δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία καλεί τη Ρωσία να αποχωρήσει από την Ουκρανία.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και προκαλεί τεράστιες απώλειες ζωής και τραυματισμούς σε αμάχους» ανέφεραν οι ηγέτες της ΕΕ των 27 εθνών σε κοινή ανακοίνωσή τους.

«Η Ρωσία στρέφει επιθέσεις εναντίον άμαχου πληθυσμού και στοχεύει μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και καταφυγίων. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να σταματήσουν αμέσως», ανέφεραν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταργήσει σταδιακά την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα το συντομότερο δυνατό, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη των Βερσαλλιών. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στο ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη, το οποίο θα υποβάλει η Επιτροπή για το σκοπό αυτό έως τα τέλη Μαΐου 2022. Οι εθνικές συνθήκες και το ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών θα ληφθούν υπόψη.

Οι σταθερές υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν ολοένα και πιο αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κάτι που επιδεινώνεται περαιτέρω από τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τον τρόπο παροχής περαιτέρω ανακούφισης στους πιο ευάλωτους καταναλωτές και τον τρόπο στήριξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων βραχυπρόθεσμα.

Κατά την αξιολόγηση αυτής της συμβατότητας, η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης, μέσω ταχείας διαδικασίας, ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: τα μέτρα μειώνουν τις τιμές της spot αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εταιρείες και καταναλωτές και δεν επηρεάζουν τους όρους συναλλαγών σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, θα ληφθεί υπόψη ο προσωρινός χαρακτήρας των μέτρων και το επίπεδο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας με την ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την άμεση ετοιμότητα της ΕΕ και ανέθεσε στο Συμβούλιο να εξετάσει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική αποθήκευσης αερίου της ΕΕ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των κρατών μελών με σημαντική ικανότητα αποθήκευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη ισορροπία. Η αναπλήρωση της αποθήκευσης αερίου σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα εθνικά μέτρα ετοιμότητας. Ενόψει του επόμενου χειμώνα, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα:

Η ενεργειακή ασφάλεια και η κλιματική ουδετερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μια ισχυρή και πλήρως διασυνδεδεμένη εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και μια εύρυθμη αγορά άνθρακα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε πώς να προχωρήσει η εργασία για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Καλεί την Επιτροπή να λάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες έως τον Μάιο του 2022, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τελικές εκθέσεις ACER και ESMA.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συντονίζεται με διεθνείς εταίρους προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός και να μετριαστεί η αύξηση των τιμών της ενέργειας

Νωρίτερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, θύμωσε βλέποντας ένα tweet το οποίο έλεγε ότι είναι έτοιμος να βάλει βέτο στα συμπεράσματα, σηκώθηκε και βγήκε έξω ζητώντας να πάρει αέρα.

«Πολύ ωραία! Πάω να πάρω λίγο αέρα και να καθαρίσει το μυαλό μου και αν έχετε κάτι καινούριο να μου πείτε, πείτε το», είπε απευθυνόμενος στους υπόλοιπους ηγέτες ο κ. Σάντσεθ.

Apparently Spanish PM Pedro Sanchez has left the room. Meeting paused, I’m told. Looks like this summit is going to go later than planned.

Things are not going well at #EUCO energy price capping discussion.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αρκετά κράτη – μέλη της ΕΕ ήρθαν σε ευθεία αντιπαράθεση.

Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι κατηγόρησε τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε ότι αρνείται την επιβολή πλαφόν στις τιμές χονδρικής πώλησης του φυσικού αερίου, διότι «προστατεύει Ολλανδούς εμπόρους ενέργειας».

Τα κράτη – μέλη της ΕΕ ήταν χωρισμένα σε τρία στρατόπεδα. Σε αυτά που ζητούσαν πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, στα κράτη – μέλη που ζητούσαν ταχύτερες και μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε αυτά που να επιβραδύνουν τα περιβαλλοντικά μέτρα επειδή αυξάνουν το κόστος των καταναλωτών.

Στο πρώτο στρατόπεδο βρίσκονται κράτη – μέλη όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Πορτογαλία, στο δεύτερο η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Δανία και η Εσθονία και στο τρίτο η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία.

«Η βασική αιτία των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι, σε μεγάλο βαθμό, η αστάθεια στις τιμές του φυσικού αερίου. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα χρησιμοποιήσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη όταν αγοράζουμε φυσικό αέριο» σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη Σύνοδο.

The root cause of high electricity prices is, in big part, high and volatile gas prices. ⁰So we will join forces, pool our demand and use our collective bargaining power when purchasing gas. pic.twitter.com/LJVxmgNOf8

«Είναι καιρός να εξετάσουμε τον σχεδιασμό της ενεργειακής μας αγοράς. Θα παρουσιάσουμε τις εναλλακτικές μας τον Μάιο» συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Last night President @ZelenskyyUa described the courage of Ukrainians who are resisting bravely.

They have the whole EU behind them.

We will step up our support to Ukraine, sharpen our sanctions and break free from Russian fossil fuels. https://t.co/7d4mzfelpP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022