H γερμανική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας συνιστά τους χρήστες αντιικού λογισμικού της ρωσικής Kaspersky να προτιμήσουν εναλλακτικές λύσεις λόγω του κινδύνου ηλεκτρονικών επιθέσεων.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριών (BSI) δεν κατηγόρησε την εταιρεία για ύποπτη δραστηριότητα, αναφέρθηκε όμως στη ρωσική επιθετικότητα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το NATO και τη Γερμανία, μετά τις αντιδράσεις για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Οι ρώσοι κατασκευαστές πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθετικές ενέργειες οι ίδιοι, ή να υποχρεωθούν να στοχοποιήσουν συστήματα παρά τη θέλησή τους, ή να πέσουν θύματα κατασκοπείας από κυνερνοεπιθέσεις, ή να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης ως εργαλεία για επιθέσεις εναντίον των πελατών τους» προειδοποίησε η γερμανική υπηρεσία.

Η Kaspersky έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι δεν ελέγχεται από τη ρωσική κυβέρνηση, ενώ ο ιδρυτής της, Γιεβγκένι Κασπέρσκι, είχε ταχθεί υπέρ της διπλωματίας για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στην Ουκρανία. «Ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν» είχε γράψει στο Twitter στις αρχές Μαρτίου.

We welcome the start of negotiations to resolve the current situation in Ukraine and hope that they will lead to a cessation of hostilities and a compromise. We believe that peaceful dialogue is the only possible instrument for resolving conflicts. War isn’t good for anyone.

— Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) March 1, 2022