ΟΗΕ: Επικρίσεις για την ατολμία του από τη Ρεβέκα Γκρίνσπαν, υποψήφια για το αξίωμα της Γενικής Γραμματέα
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 04:15

ΟΗΕ: Επικρίσεις για την ατολμία του από τη Ρεβέκα Γκρίνσπαν, υποψήφια για το αξίωμα της Γενικής Γραμματέα

«Θα δρω προτού ξεσπάσουν οι συγκρούσεις», τονίζει η Ρεβέκα Γκρίνσπαν, υποψήφια για το αξίωμα της Γενικής Γραμματέα του ΟΗΕ, κατηγορώντας τον Οργανισμό για την ατολμία του.

Η κοσταρικανή πρώην αντιπρόεδρος Ρεβέκα Γκρίνσπαν, η οποία διεκδικεί το αξίωμα της γενικής γραμματέα του ΟΗΕ, επέκρινε χθες Τετάρτη το ότι ο οργανισμός έχει γίνει «συντηρητικός ως προς τους κινδύνους», πως μοιάζει να αποφεύγει να παρέμβει, να διαδραματίσει ρόλο για να τερματιστούν συγκρούσεις σε εξέλιξη (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Mayela Lopez, επάνω, η Ρεβέκα Γκρίνσπαν).

«Η ειρήνη απειλείται» την ώρα που «η εμπιστοσύνη στον οργανισμό φθίνει» και «ο χρόνος πιέζει για να την αποκαταστήσουμε», τόνισε η κ. Γκρίνσπαν κατά τη διάρκεια τρίωρης ακρόασής της ενώπιον αντιπροσώπων των κρατών μελών.

«Eχουμε γίνει οργανισμός συντηρητικός ως προς τους κινδύνους»

«Αν εκλεγώ γενική γραμματέας, θα είμαι ειρηνοποιός. Θα δρω προτού ξεσπάσουν οι συγκρούσεις, θα είμαι η πρώτη που θα σηκώνω το τηλέφωνο. Θα είμαι εκεί όπου είναι οι πόλεμοι. Θα μιλάω με όλα τα μέρη», είπε. Ως μεσολαβήτρια «θα προτείνω δέκα ιδέες» για την επίλυση κάθε σύγκρουσης, «ακόμη κι αν αποτυγχάνουν θα αποδέχομαι το τίμημα της απόρριψής τους και θα συνεχίζω να προσπαθώ», συνέχισε.

«Eχουμε γίνει οργανισμός συντηρητικός ως προς τους κινδύνους», επέμεινε.

Ο απερχόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο πορτογάλος διπλωμάτης Αντόνιο Γκουτέρες, που θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του την 31η Δεκεμβρίου 2026, επικρίνεται από ορισμένους παρατηρητές διότι δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες για να τερματιστούν πόλεμοι, ειδικά αυτοί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

«Ο ΟΗΕ αποτυγχάνει μόνο όταν δεν προσπαθεί. Πρέπει να προσπαθούμε», έκρινε η Ρεβέκα Γκρίνσπαν, θυμίζοντας ότι ως επικεφαλής της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED στα γαλλικά, UNCTAD στα αγγλικά) συνέβαλε στη διαπραγμάτευση το 2022 ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, καρπός της οποίας ήταν η «Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας» για τη διευκόλυνση των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή.

«Επανεφεύρεση του ρόλου»

Ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης Μάκι Σαλ, ο τελευταίος από τους τέσσερις υποψήφιους — οι άλλοι δύο, που εκφράστηκαν προχθές Τρίτη, είναι η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ και ο διπλωμάτης από την Αργεντινή Μαριάνο Γκρόσι, επικεφαλής του ΔΟΑΕ — που πήρε τον λόγο, συνηγόρησε υπέρ της «επανεφεύρεσης του ρόλου» του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ώστε να βρίσκεται «στο τραπέζι» σε παγκόσμια κλίμακα.

Επέμεινε ακόμη στην άρρηκτη σύνδεση της ειρήνης και της ανάπτυξης, στις «ανισότητες που βαθαίνουν» και στην ανάγκη να αλλάξει η διεθνής οικονομική αρχιτεκτονική.

Ερωτηθείς σχετικά με την απουσία αναφορών στα ανθρώπινα δικαιώματα στην επιστολή με την οποία παρουσίασε την υποψηφιότητά του, διαβεβαίωσε πως δίνει «ιδιαίτερη προσοχή» σε αυτά.

«Είναι σαφές πως η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φέρνει ευημερία» σε κάθε χώρα, σημείωσε, καθώς η σημερινή κυβέρνηση στη Σενεγάλη κατηγορείται πως έπνιξε στο αίμα διαδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα μεταξύ του 2021 και του 2024, με μη κυβερνητικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς στην καταστολή της περιόδου αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Υποβαθμίζουν οι ΗΠΑ 23.04.26

Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Δημοσιεύματα 23.04.26

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρούτε – «Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία
Συνάντηση με Ερντογάν 23.04.26

«Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία, λέει ο Ρούτε

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι «η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία».

Σύνταξη
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Σύνταξη
Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

«Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Κόσμος 22.04.26

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Σύνταξη
O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Ισημερινή Γουινέα 22.04.26

O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή - κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία»

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

