Τρεις προειδοποιήσεις σε μία μόλις ημέρα, σχετικά με την επέκταση του πολέμου και σε άλλες χώρες, αν μη τι άλλο θα πρέπει να προβληματίσουν έντονα τους ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που μαίνεται για 13η ημέρα.

Σήμερα Τρίτη το πρωί, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί τις δυτικές χώρες ότι ο πόλεμος δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ABC, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε και πάλι την ανάγκη να διασφαλιστεί ο εναέριος χώρος της χώρας προτρέποντας εκ νέου ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να βοηθήσουν.

Λίγη ώρα αργότερα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ τόνιζε ότι: «Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε την επέκταση του πολέμου πέραν των συνόρων της Ουκρανίας».

Παράλληλα ο Κινέζος πρόεδρος στην ισχυρότερη έως τώρα δήλωσή του (και αυτό είναι που προκαλεί τρόμο) για τη σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία την οποία χαρακτηρίζει ανησυχητική, τονίζει ότι «προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να μην κλιμακωθεί ή να ξεφύγει εκτός ελέγχου».

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε σήμερα Τρίτη τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στην Ουκρανία και είπε ότι η Κίνα «πονά που βλέπει τις φλόγες του πολέμου να αναζωπυρώνονται στην Ευρώπη», όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην ισχυρότερη έως τώρα δήλωσή του για τη σύγκρουση.

Ο Σι, μιλώντας διαδικτυακά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, δήλωσε ότι οι τρεις χώρες θα πρέπει από κοινού να στηρίξουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV.

Ο Σι περιέγραψε την κατάσταση στην Ουκρανία ως «ανησυχητική» και είπε ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να μην κλιμακωθεί ή «ξεφύγει εκτός ελέγχου», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος σύμφωνα με το CCTV.

«Θα θέλαμε να ζητήσουμε τη μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας», είπε ο Σι. Δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία και η Γερμανία θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης και εξέφρασε ανησυχία για τον αντίκτυπο των κυρώσεων στη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, των ενεργειακών προμηθειών, των αλυσίδων μεταφοράς και εφοδιασμού.

Η Κίνα «είναι έτοιμη να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία», είπε ο Κινέζος πρόεδρος, ενώ επανέλαβε την αντίθεση επί της αρχής της χώρας του στις διεθνείς κυρώσεις, κρίνοντας ότι τα μέτρα που ελήφθησαν σε βάρος της Μόσχας «θα ζημιώσουν όλες τις πλευρές».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, που συζήτησε για την ασφάλεια στην Ευρώπη με τον πρόεδρο της Λετονίας Έγκιλς Λέβιτς, τόνισε επίσης σήμερα ότι «Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι η πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρέπει να εξαπλωθεί».

Κάνοντας λόγο για «βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», ο Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι πολλοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις. «Υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές ότι οι πολίτες δέχονται επίθεση ενώ προσπαθούν να εκκενώσουν. Η επίθεση εναντίον αμάχων είναι έγκλημα πολέμου και είναι εντελώς απαράδεκτη», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία είναι αρκετές και αυστηρές, ωστόσο, σημείωσε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να τεθεί εκτός ελέγχου. Η Συμμαχία έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία της στα ανατολικά, επισημαίνοντας ότι «έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η σύγκρουση δεν θα κλιμακωθεί και δεν θα εξαπλωθεί εκτός της Ουκρανίας», ενώ πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ θέλει να προστατεύσει κάθε τμήμα των συμμάχων χωρών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ABC, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε και πάλι σήμερα Τρίτη την ανάγκη να διασφαλιστεί ο εναέριος χώρος της χώρας προτρέποντας εκ νέου ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να βοηθήσουν.

«Μας βομβαρδίζουν, μας βομβαρδίζουν, στέλνουν πυραύλους, ελικόπτερα, μαχητικά τζετ, πολλά πράγματα», είπε ο Ζελένσκι. «Δεν ελέγχουμε τον ουρανό μας».

Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, «μπορεί να κάνει περισσότερα» για να σταματήσει τον πόλεμο. «Είμαι σίγουρος ότι μπορεί και θα ήθελα να το πιστέψω. Είναι ικανός να το κάνει», είπε ο Ζελένσκι.

EXCLUSIVE: Ukrainian Pres. Zelensky to @DavidMuir on concerns over no-fly zone: «I’m sure that the brave American soldiers who would be shooting it down knowing that it is flying towards the students—I’m sure that they had no doubt in doing so.» https://t.co/nZGERJIxoS pic.twitter.com/0zqSy9jjzQ

— ABC News (@ABC) March 7, 2022