Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που τον Μάιο του 2020 δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της, προσπαθεί να επιστρέψει πλέον στην καθημερινότητά της μετά την τεράστια δοκιμασία που πέρασε.

Τις προηγούμενες ημέρες μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση στο instagram η ίδια είχε αποκαλύψει ότι σύντομα θα βγάλει και τη μάσκα η οποία την βοηθούσε στην αποκατάσταση των εγκαυμάτων.

Σήμερα λοιπόν, σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο στο instagram στις οποίες φαίνεται πως δεν φορά την προστατευτική μάσκα, όμως φροντίζει να καλύψει το πρόσωπό της είτε γυρνώντας πλάτη είτε με κουκούλα και γάντια του μποξ.

« «The body achieves what the mind believes.. Μιλάω με τόσο κόσμο αυτές τις μέρες… και όλοι νιώθουμε το ίδιο. Μην εγκλωβίζεσαι μέσα σε αυτό το συναίσθημα.. φρόντισε το σώμα σου, το μυαλό σου και βρες την αισιοδοξία και την ενέργεια που χρειάζεσαι.. μέσα από «όμορφους» ανθρώπους και από πράγματα που αγαπάς. Take care of yourself» γράφει η Ιωάννα.