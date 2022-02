Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως γύρω στα μεσάνυχτα κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο και ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Σουχόι Su-25 κοντά στην περιοχή Καλίνιβκα.

Νωρίτερα είχε γνωστοποιήσει ότι κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές, κοντά στην περιοχή Βασίλκιβ, περίπου 35 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο.

WATCH: Shootdown of Russian plane over Kyiv is captured on man’s livestream pic.twitter.com/CCu2HPxOXO

— BNO News (@BNONews) February 25, 2022