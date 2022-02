Η φρίκη του πολέμου συνεχίζεται στην Ευρώπη με τη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία να συμπληρώνει σχεδόν ένα 48ωρο από την έναρξή της.

Οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν φτάσει μέχρι τα προάστια του Κιέβου, όπου σημειώνονται σφοδρές μάχες από το πρωί της Παρασκευής, και απέχουν λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η αντίσταση των Ουκρανών, πάντως, είναι σθεναρή.

🚨 Air raid warning in Kyiv. And missiles being fired on the capital. I’ve counted three large strikes in past five minutes. Watching from my window and seeing the sky light up; roar of explosions reverberating across the city.

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022