Μαζική διαδήλωση κατά των επαναπροωθήσεων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας.

«Stop στις επαναπροωθήσεις. Stop στις δολοφονίες προσφύγων και μεταναστών» έγραφε το πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε μετά από μια παρόμοια που έλαβε μέρος το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή τον θάνατο 19 μεταναστών κοντά στα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα.

Ένας από τους επικεφαλής της πορείας κατηγόρησε την ελληνική πλευρά πως οι ελληνικές αρχές είχαν πάρει ρούχα από τους μετανάστες προτού τους απωθήσουν για να πεθάνουν σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Έλληνες αξιωματούχοι λένε ότι οι μετανάστες που πέθαναν δεν έφτασαν ποτέ στα σύνορα.

Η Τουρκία έχει συχνά ισχυριστεί ότι η Ελλάδα διενεργεί επαναπροωθήσεις μεταναστών που επιδιώκουν να περάσουν τα βορειοδυτικά χερσαία σύνορα ή προσπαθούν να φτάσουν στα ελληνικά νησιά.

Placards with the names of dead and missing migrants/refugees are left next to an orange life raft brought to today’s protest against pushbacks.

