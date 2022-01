Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (Δευτέρα νωρίς το πρωί τοπική ώρα) ότι έκανε δοκιμή του «βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς» Hwasong-12 την Κυριακή, σύμφωνα με τον κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα είναι από το διάστημα αφού «υπήρχε κάμερα προσαρτημένη στην κεφαλή του πυραύλου».

BREAKING: First pictures of North Korea’s Hwasong-12 IRBM launch from Jan. 30 https://t.co/5K13KcjBx8 pic.twitter.com/bnaiiPEFBc

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας σημείωναν ότι «η Ακαδημία Αμυντικών Επιστημών μοιράστηκε τα δεδομένα με το παγκόσμιο κοινό», ενώ τονίστηκε ότι ο πύραυλος έφτασε σε ύψος 2.000 μέτρων μέσα σε 30 λεπτά.

North Korea says it test fired its Hwasong-12 intermediate-range ballistic missile (has a range of 4,500km) pic.twitter.com/aoX4ibsjWF

— 🅰🅻🅴🆁🆃 🅲🅷🅰🅽🅽🅴🅻 (@AlertChannel) January 30, 2022