Συνεχίζει να προβληματίζει τους ειδικούς το στέλεχος του κοροναϊού το οποίο συνδυάζει τη παραλλαγή Όμικρον και τη Δέλτα, η Deltacron, και εντοπίστηκε στην Κύπρο.

Ο Κωστρίκης είπε στην τοπική εφημερίδα «Cyprus Times» ότι η ομάδα του είχε βρει 25 περιπτώσεις μετάλλαξης, συμπεριλαμβανομένων 11 περιπτώσεων μεταξύ ασθενών που νοσηλεύτηκαν με Covid-19.

Σημείωσε μια «υψηλότερη συχνότητα μεταλλάξεων μεταξύ των νοσοκομειακών ασθενών, η οποία μπορεί να υποδηλώνει συσχέτιση μεταξύ του Deltacron και των νοσηλειών».

Πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί πόσο μεταδοτικό ή επικίνδυνο θα γίνει το φαινομενικά νέο στέλεχος.

Τα ευρήματα της κυπριακής ομάδας έχουν σταλεί στο GISAID, μια διεθνή βάση δεδομένων, που παρακολουθεί και μοιράζεται επίσημα στοιχεία για τον κοροναϊό, δίνοντας σε άλλους επιστήμονες πρόσβαση στις γενετικές λεπτομέρειες του «Deltakron».

Ενώ υπάρχει πράγματι η δυνατότητα για τους κορονοϊούς να συγχωνευθούν γενετικά – μια διαδικασία γνωστή ως βιολογικός ανασυνδυασμός – οι ειδικοί σημείωσαν ότι οι υποτιθέμενες μεταλλάξεις που ανακάλυψε η κυπριακή ομάδα εντοπίστηκαν σε ένα τμήμα του γονιδιώματος που είναι ευάλωτο στο να παρουσιάζει εσφαλμένα αποτελέσματα σε ορισμένες διαδικασίες αλληλουχίας.

«Οι κυπριακές ακολουθίες «Deltakron» που αναφέρθηκαν από πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωσης φαίνονται ξεκάθαρα ότι είναι επιμολύνσεις», έγραψε το Σαββατοκύριακο στο Twitter ο Τομ Πίκοκ, ιολόγος στο τμήμα μολυσματικών ασθενειών στο Imperial College του Λονδίνου. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον Πίκοκ, το αναφερόμενο ως νέο στέλεχος ήταν πιθανότατα αποτέλεσμα εργαστηριακού λάθους, και πιθανώς αναμείχθηκαν δείγματα από ασθενείς που μολύνθηκαν από την μετάλλαξη Όμικρον και άλλους από την μετάλλαξη Δέλτα.

Just to add to this thread as there’s further similar reports… True recombinants don’t tend to appear until a few weeks/months after there’s been substancial co-circulation – we’re only a couple of weeks into Omicron – I really doubt there are any prevelent recombinants yet…

— Tom Peacock (@PeacockFlu) December 28, 2021