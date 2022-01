Η Sertab Erener είναι η Τουρκάλα τραγουδίστρια που άφησε εποχή στη Eurovision με τη νίκη της το 2003.

Η νεαρή τότε τραγουδίστρια είχε κερδίσει τον διαγωνισμό τραγουδιού με το τραγούδι Every Way That I Can συγκεντρώνοντας συνολικά 167 βαθμούς.

Η ίδια ασχολείται ακόμη ενεργά με το τραγούδι ενώ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στα κοινωνικά δίκτυα. Έχει αλλάξει, ωστόσο, αρκετά όπως θα διαπιστώσετε και στις φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει στο προφίλ της…

