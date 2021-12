Μια τεράστια κυκλική κούνια που κρεμόταν από σχοινί στα 4 μέτρα ύψος θα χρησιμοποιούσε ένα ζευγάρι για να «ανοίξει» εντυπωσιακά το πάρτι που διοργάνωσε για τον γάμο του.

Ο σύζυγος και η σύζυγος όρθιοι πάνω στην κούνια, θα έμπαιναν εν μέσω χειροκροτημάτων και βεγγαλικών στην αίθουσα του πάρτι. Και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, ξαφνικά ένα σχοινί της κούνιας χαλαρώνει επικίνδυνα και λίγα δευτερόλεπτα μετά κόβεται.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η κούνια με ένα σχοινί να την συγκρατεί να αναποδογυρίσει συμπαρασύροντας και τους νεόνυμφους. Όλοι τα έχασαν όταν τους είδαν να πέφτουν από τα 3,5 – 4 μέτρα. Και όλα αυτά σε κατάστημα για δεξιώσεις και γάμους στη Ραιπούρ της Ινδίας.

Οι γυναίκες ούρλιαζαν και κάποιοι άνδρες προσπαθούσαν να ανοίξουν δρόμο μέσα στο πλήθος για να πλησιάσουν στο σημείο. Ακολούθησαν σκηνές πανικού μέχρι τελικά να διαπιστωθεί ότι το ζευγάρι δεν είχε πάθει το παραμικρό παρά μόνο κάποιους μικρούς μώλωπες και μετά από μισή ώρα το πάρτι ξανάρχισε πάλι.

Η εταιρεία που διοργάνωσε την τελετή, ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Υπάλληλος της, ανέφερε σχετικά: «Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Η νύφη και ο γαμπρός είναι ασφαλείς»

During a wedding function in Raipur, the bride and the groom were on a swing suddenly, the harness snaps and the couple take a tumble both of them are safe with minor injuries @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/ABHa2AMDtK

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) December 13, 2021