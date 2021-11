Τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του 25χρονου Έλληνα ομογενή Γιώργου Ζαντιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στα κρατητήρια του Βούπερταλ στη Γερμανία, μήνυσε η αδερφή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Westdeutsche Zeitung» το οποίο επικαλείται ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Βούπερταλ, η αδερφή του 25χρονου που πριν μεταφερθεί στα κρατητήρια δέχτηκε αστυνομική βία κατά την διάρκεια της σύλληψής του, προχώρησε σε μήνυση.

«The circumstances and the silence of the cops and the state prosecution around the death of Giórgou Zantióti smells really bad.» – #Wuppertal police confirm “death in police custody” [#Germany] – Read more: https://t.co/QUyhH8k3Ii #antireport #GiórgouZantióti #ΓιώργουΖαντιώτη pic.twitter.com/738j2AMfrw

— Riot Turtle (@RiotTurtle65) November 7, 2021