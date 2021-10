To ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής στην Γαλλία ανάμεσα στην Μαρσέιγ και την Παρί δεν σημαδεύτηκε μόνο από τα επεισόδια που έλαβαν χώρα εντός και εκτός γηπέδου, αλλά και από την εισβολή ενός οπαδού στον αγωνιστικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι έφευγε στην αντεπίθεση με αξιώσεις, ένας οπαδός των «Μαρσεγιέζων» μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έτρεξε προς το μέρος του. Φυσικά αυτό που έκανε εντύπωση σε όλους ήταν με το πόσο εύκολα ο συγκεκριμένος οπαδός διέσχισε αρκετά μέτρα ανενόχλητος μέχρι να φτάσει στο σημείο οπού βρισκόταν ο Αργεντίνος σούπερ σταρ.

Την συγκεκριμένη αδράνεια τους οι σεκιούριτι την «πλήρωσαν» με την απόλυση τους, καθώς σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα «L΄Equipe», η ιδιωτική εταιρία ασφάλειας, η οποία συνεργάζεται με την Μαρσέιγ προχώρησε στην απόλυση των πέντε συγκεκριμένων σεκιούριτι, καθώς υποστήριξε ότι αυτοί δεν έκαναν καλά την δουλειά τους.

kudos to #14 marseille player for immediately running towards messi when the pitch invader was near him it could have been a dangerous situation

pic.twitter.com/oWHm0tJ1oN

— ‏ً (@g10at) October 25, 2021